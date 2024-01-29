T.C. SARIKAMIŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/405 Esas

DAVALI: BAŞE ÜSTEBAY

Sisteme kayıtlı bir mernis adresinizin olmaması sebebi ile tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı. Bilirkişi raporları ve duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Sarıkamış İlçesi, Alisofu K, 147 ada, 44 parsel (ifrazdan önce 25 parsel) nolu 323,47 m² taşınmazın tamamı, 2942 sayılı kanunun 10.mad. Uyarınca kamulaştırma bedeli tespiti ve bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında Kara Yolları Genel Müd. Adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Fen bilirkişi, ziraatçı bilirkişiler ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi ile keşif icrasında bulunulmuş ve raporlarında; Sarıkamış İlçesi, Alisofu K, 147 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın yüz ölçümünün 323,47 m² olduğunu, taşınmazın kamulaştırma bedelinin 12.477,75-TL olduğunu bildirmişlerdir.

Dava dilekçesine ve bilirkişi raporuna karşı cevap vermeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü: 12/03/2024 saat 10:35

#ilangovtr

Basın No: ILN01975103