T.C. SARIKAMIŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/238 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : LETİF SİNGAR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde Kars İli Sarıkamış İlçesi Karapınar Köyü Kuşbaş mevkinde bulunan 102 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile söz konusu taşınmazın hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

11.04.2025 tarihli bilirkişi kurulu ek raporunda dava konusu taşınmazın toplam bedelinin 308.284,80-TL olduğu bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 05/08/2026 günü saat: 09:00'da Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02397485