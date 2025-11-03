T.C. SARIKAMIŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kars ili Sarıkamış İlçesi Şehitemin Köyü, Hamamlı Köyü, Alisofu Köyü, Mescitli Köyü
ADA/PARSEL NO : Şehitemin Köyü: 121/259, 101/169, 104/124, 114/93, 114/90, 121/263, 101/111, 101/43, 114/131, 121/243, 104/159, 114/134, 114/138, 112/9, 114/132, 101/143, 121/251, 116/138, 114/120
Alisofu Köyü: 212/49, 165/30, 163/66, 165/32
Mescitli Köyü: 144/51, 144/53
Hamamlı Köyü: 118/97
YÜZÖLÇÜMÜ : TAŞINMAZLARIN TAMAMI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025
