T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/64 Esas
05.05.2026
Konu : Gaiplik Hakkında
İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile MUSTAFA OĞLU MUSTAFA arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAHİM OĞLU İSMAİL, RAHİM OĞLU MUSTAFA ve MUSTAFA OĞLU MUSTAFA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.05.2026
GAİP ADI SOYADI : RAHİM OĞLU İSMAİL
ADI SOYADI : RAHİM OĞLU MUSTAFA
ADI SOYADI : MUSTAFA OĞLU MUSTAFA
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Basın No: ILN02484751