  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/64 Esas
 
05.05.2026
 
Konu : Gaiplik Hakkında

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile MUSTAFA OĞLU MUSTAFA arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAHİM OĞLU İSMAİL, RAHİM OĞLU MUSTAFA ve MUSTAFA OĞLU MUSTAFA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.05.2026

GAİP ADI SOYADI : RAHİM OĞLU İSMAİL
ADI SOYADI : RAHİM OĞLU MUSTAFA
ADI SOYADI : MUSTAFA OĞLU MUSTAFA

#ilangovtr

Basın No: ILN02484751