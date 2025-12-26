T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/299 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/299 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 261 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 1836,93 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Havana Pilevne.

2025/300Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 258 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 4313.31 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Kenan Uysal.

2025/301 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 258 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 3901.68 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Celal Uygun.

2025/302 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 258 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 742.48 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ahmet Ödemiş, Emir Hanım Efe, Fatma Çay, Hanife Özdemir, Semat Koncalı, Şerife Ödemiş, Zübeyde Akçay.

2025/303 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 359 parsel sayılı taşınmazın 672.16 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ayhan Erdoğan, Fevzi Erdoğan, Hatice Çırak, Münevver Erdoğan.

2025/304 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 365 parsel sayılı taşınmazın 1897.95 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Halil İbrahim Yıldız.

2025/305EsasDenizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 273 parsel sayılı taşınmazın 396.01 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 2835,63 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ersun Şahin, Mustafa Arıcı.

2025/306 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 261 parsel sayılı taşınmazın 139.06 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 2054,71 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Nuran Özcan.

2025/307 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 278 parsel sayılı taşınmazın 1430.61 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Hüseyin Evran.

2025/308 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 277 parsel sayılı taşınmazın9.07 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Nimet Özcan.



2025/309 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 367 parsel sayılı taşınmazın 814.88 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ahmet Uysal, Halil Uysal, Osman Uysal.

2025/310Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 358 parsel sayılı taşınmazın 207.36 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 1407.59 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Medine Kandemir.

2025/311 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 341 parsel sayılı taşınmazın 3061.64 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Necdet Arıcı.

2025/312 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karakıran Mahallesi, 104 ada 262 parsel sayılı taşınmazın 104.30 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 1330.51 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Mehmet Yüksek.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

