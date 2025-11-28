T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/229 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 213 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 2899.79 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ali Kölük, Süleyman Kölük, Ümmü Kölük, Nuray Köse.

2025/230Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 116 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1329.16 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Fatma Acun.

2025/231 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 116 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 1750.66 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Gülten Acun.

2025/232 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 108 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 260.28 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Sadettin Işık.

2025/234 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 107 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 22.92 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ali Altınok.

2025/233 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 108 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 712.50 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Halit Tahtakın.

2025/235Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 105 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 81.45 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Saniye Çetin.

2025/241 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 212 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1203.41 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Mehmet Çınar.

2025/240 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 116 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 592.87 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Mustafa Ünlü.

2025/222 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 104 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 187.65 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 3335.94 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Erdal Şahin.

2025/223 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 144 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 289.00 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 9636.53 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Cengiz Demirhan, Hülya Demirhan, Hürriyet Tezcan, Ramazan Demirhan.

2025/228Esas Davaya konu Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 199 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 54.84 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının ve Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 199 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 1833.28 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ayşe Dalgıç, Ali Dalgıç, Günnur Sazak, Hürriyet Özgen.

2025/236 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 104 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 5.56 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 2129.17 m2'lik daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Veli Karcı.

2025/237 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 107 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 3479.45 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ayşe Dudu Sarıpınar.

2025/238 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 104 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1181.74 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Şennur Turan.

2025/239 Esas Davaya konu Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 105 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 1783.39 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 137 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 20.78 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının ve Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 202 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 797.57 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki İsmet Aydın.

2025/227Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 137 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 923.60 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Hasan Ali Özdemir.

2025/226 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 202 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 116.36 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Feyzi Esen.

2025/225 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 212 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 472.45 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ümmü Kölük.

2025/224 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 105 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 262.44 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 594.55 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Şükran Utaş.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, KUMLUCA MAHALLESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02345615