Resmi İlanlar T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/260 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN

İLÇE : SARAY

MAHALLE : KARAHİSAR

ADA NO : 101

PARSEL NO : 42

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYNUR KARABULUT-37346191420 -
2- DIRBAZHAN İGİT-57307528614 -
3- GÖZEL BASUT-23822643842 -
4- HİCRAN NAK-56146567358 -
5- MEHMET EŞREF TOSON-56143567412 -
6- NEJLA TOSON-56233564420 -
7- PERİHAN DEMİR-56236564366 -
8- ŞEVKET TOSON-56308561958 -
9- TUNCER TOSON-56239564202 -
10- YAKUT TOSON-56311561884 -
11- ZEYNALABİDİN TOSON-56281562836 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/260 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02327658