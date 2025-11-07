T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL : VAN
İLÇE : SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 101
PARSEL NO : 42
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYNUR KARABULUT-37346191420 -
2- DIRBAZHAN İGİT-57307528614 -
3- GÖZEL BASUT-23822643842 -
4- HİCRAN NAK-56146567358 -
5- MEHMET EŞREF TOSON-56143567412 -
6- NEJLA TOSON-56233564420 -
7- PERİHAN DEMİR-56236564366 -
8- ŞEVKET TOSON-56308561958 -
9- TUNCER TOSON-56239564202 -
10- YAKUT TOSON-56311561884 -
11- ZEYNALABİDİN TOSON-56281562836 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/260 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.10.2025
