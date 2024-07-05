T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ
T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/167 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın tapu kaydı: Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI BOZOBA Mahalle/Köy, 2134 Ada, 25 Parselde kayıtlı taşınmazın ayrıntılı özelikleri e- ilanda yazılıdır. ( esatis.uyap.gov.tr)
Adresi : Tekirdağ İli Saray İlçesi Büyükyoncalı Bozoba Mahallesi 2134 Ada 25 Parsel
Yüzölçümü : 24.226,78 m²
İmar Durumu : E- İlan ve ilana ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 21.707.194,88 TL - KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 12:30
14/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02056644