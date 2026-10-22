T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, GÖL Mahalle/Köy, 1210 Ada, 8 Parsel, Zemin+1/2 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Tem Otoyoluna 320M., Sapanca Gölüne 560M., Mesafededir. Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 876,35 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık 2 Kat Emsal:0,60 şartlarına tabiidir.

Kıymeti : 10.019.985,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:18

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, GÖL Mahalle/Köy, 1224 Ada, 14 Parsel, arsa

Adresi : Fevzi Çakmah Cad 80M., Tem Otoyoluna 265M., Sapanca Gölüne 560M. Mesafededir. Sapanca

Yüzölçümü : 1.390,91 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık-2 Kat Emsal 0,60 imara tabiidir.

Kıymeti : 25.865.004,59 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, ÜNLÜCE Mahalle/Köy, 525 Ada, 82 Parsel, bahçe

Adresi : Tem Otoyoluna 1,05Km. Sapanca Gölüne 1,42 Km Mesafededir. Sapanca

Yüzölçümü : 8.111,37 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı konut (E:0,30 ve 2 Kat 6,50m) bir kısmı sosyal tesis alanı (E:0,60 ve 3 Kat, 9,50m) olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 71.363.877,40 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Bu gayrimenkuldeki ahşap ev Kazım Bayral tarafından yapılmıştır.

Müştemilat, bu gayrimenkul üzerindeki bıçkı motoru ve binası Yusuf Bayrak tarafından 1956'da yaptırılmış olup, kendisine aittir şerhleriyle birlikte tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:37

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, UZUNKUM Mahalle/Köy, 809 Ada, 53 Parsel, Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Uzun ...

Adresi : Sapanca Gölüne 980M, Tem Otoyoluna 920M., Mesafededir. Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 15.290,54 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanıdır.

Kıymeti : 64.984.795,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:38

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, ÜNLÜCE Mahalle/Köy, 521 Ada, 57 Parsel, bahçe

Adresi : Tem Otoyoluna 1,16Km., Sapanca Gölüne 1,55 Km Mesafededir. Sapanca

Yüzölçümü : 1.527,17 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçerisnde konut alanıdır. (E:0,30 ve 2 Kat 6,50m)

Kıymeti : 19.727.346,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:11

13/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02575151