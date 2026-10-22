T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, GÖL Mahalle/Köy, 1210 Ada, 8 Parsel, Zemin+1/2 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Tem Otoyoluna 320M., Sapanca Gölüne 560M., Mesafededir. Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 876,35 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık 2 Kat Emsal:0,60 şartlarına tabiidir.
Kıymeti : 10.019.985,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:18
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, GÖL Mahalle/Köy, 1224 Ada, 14 Parsel, arsa
Adresi : Fevzi Çakmah Cad 80M., Tem Otoyoluna 265M., Sapanca Gölüne 560M. Mesafededir. Sapanca
Yüzölçümü : 1.390,91 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık-2 Kat Emsal 0,60 imara tabiidir.
Kıymeti : 25.865.004,59 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:12
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, ÜNLÜCE Mahalle/Köy, 525 Ada, 82 Parsel, bahçe
Adresi : Tem Otoyoluna 1,05Km. Sapanca Gölüne 1,42 Km Mesafededir. Sapanca
Yüzölçümü : 8.111,37 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı konut (E:0,30 ve 2 Kat 6,50m) bir kısmı sosyal tesis alanı (E:0,60 ve 3 Kat, 9,50m) olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 71.363.877,40 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Bu gayrimenkuldeki ahşap ev Kazım Bayral tarafından yapılmıştır.
Müştemilat, bu gayrimenkul üzerindeki bıçkı motoru ve binası Yusuf Bayrak tarafından 1956'da yaptırılmış olup, kendisine aittir şerhleriyle birlikte tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:37
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, UZUNKUM Mahalle/Köy, 809 Ada, 53 Parsel, Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Uzun ...
Adresi : Sapanca Gölüne 980M, Tem Otoyoluna 920M., Mesafededir. Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 15.290,54 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanıdır.
Kıymeti : 64.984.795,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:38
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, ÜNLÜCE Mahalle/Köy, 521 Ada, 57 Parsel, bahçe
Adresi : Tem Otoyoluna 1,16Km., Sapanca Gölüne 1,55 Km Mesafededir. Sapanca
Yüzölçümü : 1.527,17 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçerisnde konut alanıdır. (E:0,30 ve 2 Kat 6,50m)
Kıymeti : 19.727.346,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:11
13/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02575151