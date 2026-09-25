T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
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T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/833 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/833 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, ÇAYİÇİ Mahalle/Köy, 1096 Ada, 10 Parsel, Bodrum Zemin+1/-2 Nolu Bağımsız Bölüm. 2 nolu havuz eklentisiyle satılacak gayrimenkulün geniş evsafı ekli/mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır.
Adresi : Çayiçi Mah., İpekyolu Cad. No: 37L (2Nolu Blok) Sapanca / SAKARYA
İmar Durumu : İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında, konut alanında kalmakta olup, min.ifraz500m² yapılaşma şartlarına tabidir.
Kıymeti : 25.141.075,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Geçit Hakkı : Özel Koşullar: 99 ada, 115 parsel lehine 99 ada 116 parsel aleyhine 59,26m²'lik kısımda irtifak hakkı vardır. (31.05.2016 tarih ve 27/18 yevmiye.)
İrtifak Hakkı : TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak Alanlarında değişiklik vardır
Diğer : 2 Nolu Havuz Eklentisiyle birlikte tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:43
22/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02555275