T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/556 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/556 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya Sapanca ilçesi, Nailiye Mah., 275 ada, 1 parsel, bodrum+zemin+1-7 nolu tribleks konut vasıflı 1/37 paydalı taşınmaz; Nailiye Cad. Sapanca Manzara Konakları No:6/A adresindedir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır. (Başvurusu halinde tüm ilgililere verilir.)
Adresi : Nailiye Cad. Sapanca Manzara Konakları No:6/A Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 16.381,95 m2
İmar Durumu :İmar alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 17.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:48
20/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02607036