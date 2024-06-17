T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/170

DAVALI : ABDULHAMEED ABDULMOHSIN H ALMOHAISEN Elperek Mah. Dolamaçbaşı Sk. No:14 Pamukova/ SAKARYA

Mahkememizde tarafınıza karşı "Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)" davası açıldığı, yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce taşınmaz başında yapılan keşif sonrası bilirkişilerce hazırlanan raporda taşınmazın dava tarihindeki (21/05/2023) değeri 36.686.834,94TL olarak belirlenmiştir.

İşbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; ekli bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02049962