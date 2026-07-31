T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ
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T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/35209 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa İl, Eyyübiye İlçe, UĞURLU Mahalle/Köy, 125 Ada, 11 Parsel,Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi ...devamı Satış Şartnamesi, Satış İlanı ve Bilirkişi raporunda açıkça yazmaktadır.
Adresi : Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi,Uğurlu Mahallesi, 125 Ada 11 Parsel Eyyübiye / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 57.763,00 m2
İmar Durumu :Taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti : 14.440.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Satış Şartnamesi, Satış İlanında açıkça yazmakta olup tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:50
27/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02520784