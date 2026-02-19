T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/154 06/02/2026

Karar No: 2025/962

06/02/2026

İLAN

Halil ve Sara oğlu, 20/01/1994 Şanlıurfa doğumlu, Selçuklu Mah. 3765 Sok. No:42 İç Kapı No:8 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan İsa CAN'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/06/2025 tarih, 2022/154 Esas, 2025/962 Karar sayılı kararı ile sanık İsa CAN hakkında Beraat Kararı verilmiş olup, sanık İsa CAN'ın adresine yapılan tebligat bilatebliğ olup mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının İstinafı tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde sadece Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi yönünden Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine gönderileceği tebliğ olunur. 06/02.2026

Basın No: ILN02402659