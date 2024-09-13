T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/784

10/09/2024

Karar No: 2024/937

İLAN

Muhammed ve İde oğlu, 01/01/1990 Deyrizor doğumlu, Sakirpaşa Mah. 42021 Sok. No:1 İç Kapı No:2 Seyhan/ADANA adresinde oturan Suriye uyruklu Abdülmecid EL OSMAN'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/784 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 30/05/2024 tarih, 2021/784 Esas, 2024/937 Karar sayılı karar ile sanık Abdülmecid EL OSMAN hakkında HAGB kararı verilmiş olup, sanık Abdülmecid EL OSMAN'ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 10.09.2024

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Basın No: ILN02088207