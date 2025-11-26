T.C. ŞANLIURFA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/256

KARAR NO : 2025/1118

'' Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ''suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/06/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292/1 maddesi gereğince neticeten 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI kararı verilen, en son Fatih Sultan Mehmet Mah. Tatlı Sk. No:34 Akçakale/ŞANLIURFA adresinde ikamet eden, Abdulcelil ve Leyla oğlu, 01/01/1991 Rakka doğumlu, HÜSEYİN EL DAHIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/11/2025

