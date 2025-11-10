T.C. ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1117 Esas

17.10.2025

İLAN METNİ

Davacı , MEHMET SALİH ŞİMŞEK ile Davalı , KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle

Dava konusu Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Büyükalanlı Mahallesi'nde kain 117 Ada 23 Parsel ( 1330.66 m² Alan) ,117 Ada 13 Parsel ( 4675.28m² Alan) ,117 Ada13 Parsel (1889.52m² Alan) ve 117 Ada 13 parsel ( 3909.03m² Alan) sayılı taşınmazlar üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte mahkememizin2025/1117Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

