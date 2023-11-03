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Resmi İlanlar T.C. ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:08:00 -

T.C. ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/101 Esas

07/10/2023

Konu : Gaiplik ilanı

G A İ P L İ Kİ L A N I

Kaybolduğu bildirilen Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Çamurlu Mahallesine kayıtlı Halil ve İslim'den olma 28/08/1996 doğumlu 535*****392 TC kimlik numaralı ALİ BEDRETTİN ÇİFTÇİ'nin kayıp olduğu, kendisinden bu zamana kadar haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi istenilen Ali Bedrettin Çiftçi hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2023/101 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde Ali Bedrettin Çiftçi hakkında gaiplik kararı verileceği İlanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01922933