T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-14 00:04:00 -
T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/733 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu "Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 Ada 56 Parsel sayılı taşınmazın 35/2400 hisse oranlı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 01/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02001396