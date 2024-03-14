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Resmi İlanlar T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:04:00 -

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/733 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu "Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 Ada 56 Parsel sayılı taşınmazın 35/2400 hisse oranlı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 01/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02001396