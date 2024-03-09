T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-09 00:00:00 -
T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/735 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 ada 56 parsel sayılı davalı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 06/03/2024
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Basın No: ILN01998969