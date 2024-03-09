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Resmi İlanlar T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-09 00:00:00 -

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/736 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 ada 56 parsel sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 06/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01998964