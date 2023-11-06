T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-06 00:00:00 -
T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1641 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu "Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 303/44 parsel 1. Kat 70 nolu bağımsız bölüm kayıtlı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur .
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Basın No: ILN01925104