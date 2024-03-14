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Resmi İlanlar T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:04:00 -

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/829 Esas
 
07/03/2024
 
İLÂN

Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 ada 56 parsel sayılı davalı Şule BAKİKOL adına kayıtlı 223/12800 hisseli taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur)

#ilangovtr

Basın No: ILN02001357