T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-14 00:04:00 -
T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/829 Esas
07/03/2024
İLÂN
Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 304 ada 56 parsel sayılı davalı Şule BAKİKOL adına kayıtlı 223/12800 hisseli taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur)
#ilangovtr
Basın No: ILN02001357