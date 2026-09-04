T.C. ŞANLIURFA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2026/191

28/08/2026

Karar No: 2026/409

İLAN

Havari ve Fatma oğlu, 25/04/1994 Rakka doğumlu, Osmanlı Mah. 3802 Sok. No:14 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Basıl BAHRİ müşteki olduğu, Şanlıurfa 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/05/2026 tarih, 2026/191 Esas, 2026/409 Karar sayılı kararı ile sanıklar Abıd ELCUNUD, İbrahim ELCUNUD, Ömer ELCUNUD hakkında HAGB kararı, sanık Mahmud CENNUD hakkında 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis cezası verilmiş olup, müşteki Basıl BAHRİ'nin adresine yapılan tebligat bila tebliğ olup mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02541350