Resmi İlanlar T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/2298 Esas
24.10.2025
İLAN METNİ
 
Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Eskikehriz Mah. 79 ada 2 parsel 95 M2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Mahmut oğlu Kadir' in mal varlığının 10 yıldır resmen yönetilmesi nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,

4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi uyarınca Mahmut oğlu Kadir hakkında bilgisi olanların 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2021/2298 esas dosyasına bilgi vermeleri, gaipliğine karar verilmesi istenilenin hayatta ise mahkememize başvurmaları İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02329839