T.C. ŞANLIURFA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/484 Esas
Davacı : 1- AHMET ŞEKER
Davalılar : 1- KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Maşuk Köyü, 315 numaralı parselin ve derenin güneyinde, 1108 numaralı parselin batısında bulunan Pafta: N41-C-01-A ve 39-37 cepheleri arasında bulunan parsel A olarak belirtilen taşınmazın davacı 52279676790 T.C. Kimlik no'lu Ahmet ŞEKER adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/484 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02453278