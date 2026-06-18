T.C. ŞANLIURFA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/130 Esas

13.03.2026

İLAN METNİDİR

Davacı , MESUT PINAR ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, eyyübiye ilçesi, akça mescit mahallesi 240 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Pafta N41-C-12-D, kayıtlı Doğusu; 247 /1 Parsel tapulama harici taşlık niteliğinde taşınmaz, batısı; tapulama harici taşlık niteliğinde taşınmaz, kuzeyi; 234/1, 234/6 ve 234/5parsel sayılı taşınmazlar, güneyi; taşınmaz ile çevrili,240/2batısı 240/3parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili356,44metre kare miktarındaki taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte mahkememizin2026/130Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN02488768