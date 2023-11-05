T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/269 Esas

17/09/2023

Dava konusu Şanlıurfa ili Karaköprü İlçesi Aşık Mahallesinde kain dava konusu A taşınmazın doğusunun 1008 nolu parsel, batısının dere, kuzeyinin 689 nolu parsel ve güneyinin tapulama harici yer olduğu, yine dava konusu B taşınmazın doğusunun yol ve 1009 parsel , güneyinin yol, kuzey ve batısının 689 nolu parsel nolu taşınmazların üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2022/269 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713.md.gereğince dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.

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Basın No: ILN01924783