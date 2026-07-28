T.C. SANDIKLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. SANDIKLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/176 Esas
Konu : İLAN METNİ
25.06.2026
İLAN METNİ
Davacı, AHMET UYSAL ile Davalı, SALOUA DAHHANE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Sandıklı 3 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Davacısı Ahmet Uysal olan Davalısı Saloua Dahhane olan 2016/176 Esas sayılı boşanma davasının belli edilen duruşma günü olan 07/10/2026 günü saat10:40 da sözlü yargılama duruşması olacağı, davalı Saloua Dahhane'nin duruşmaya katılmaması halinde yokluğunda karar verileceği hususu davalı SALOUA DAHHANE İLANEN TEBLİĞ olunur
#ilangovtr
Basın No: ILN02516800