T.C. SAMSUN İCRA DAİRESİ

2025/56832 ESAS

11/06/2026

SAMSUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAMSIZ TAKİPTE ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2025/56832

ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970 Vergi Nolu

BORÇLU: AYDIN DEMİR, 318……464TC Nolu, 21/08/1996 MARDİN/KIZILTEPE nüfusuna kayıtlı. YUNUS ve SAPHA oğlu

BORÇ MİKTARI: 1.226.432,54-TL(Takip çıkışı olup, faiz ve masraflar dahil edilmemiştir.)

Alacaklı tarafından aleyhinize sürdürülen ilamsız icra takibi sırasında adınıza çıkartılan Örnek 7 numaralı ödeme emrinin tespit edilen adreslerden tebliğ edilemeden iade gelmesi nedeniyle yaptırılan adres araştırmaları neticesinde de başkaca adresinizin tespiti mümkün olmadığından Samsun 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2026/274 E. 2026/317 K. Sayılı mahkeme ilamı ve alacaklının talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanın gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından; ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası TAO da bulunanTR100001500158007303627760 nolu IBAN’ına dosya numarası belirtilerek ödemeniz(Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının hakkınızda başlatmış olduğu icra takibine dair itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren 7 gün itiraz süresine ilave 15 gün olmak üzere toplam 22 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflas Kanununun 62. Maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02489347