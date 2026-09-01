T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ KESİLLİ MAHALLESİ
ADA NO : 115
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.145,66
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM KARAGÖZ, DURSUN BAKAN, EMİN KARAGÖZ, EMİNE ÇAKIR, EMİNE KOLACA, HASAN KARAGÖZ, HASAN KARAKUŞ, HAVA KÖKSAR, HAVA PALA, HİKMET PALA, KÜBRA KARAKUŞ, MÜMİN BAKAN, MÜMİN KARAKUŞ, MÜMİNE ÇOLAK, NACİYE TEPE, NAFİA BULUT, NEFİSE ÇİÇEK, NURCAN KARAGÖZ, RECEP KARAGÖZ, REMZİ PALA, SEBAHAT KARAKUŞ, ÜLKÜ GÜRLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Kesilli Mahallesi, 115 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı teklifi ve 09/10/2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/361 Esas sırasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.08.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02538681