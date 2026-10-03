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Resmi İlanlar T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/394 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ

MEVKİİ : SARIIŞIK MAHALLESİ

ADA NO : 14208

PARSEL NO : 14 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI :- NİZAMEDDİN MIRIK -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14208 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/394 esas sırasında dava açılmıştır. 17.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02561617