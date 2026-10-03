T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ
MEVKİİ : SARIIŞIK MAHALLESİ
ADA NO : 14208
PARSEL NO : 14 parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI :- NİZAMEDDİN MIRIK -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14208 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/394 esas sırasında dava açılmıştır. 17.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02561617