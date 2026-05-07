T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/273 Esas

Konu : İlan Metni (Dava dilekçesi)

Davacılar Metin Demirbağ ve Selahattin AKSU ile Davalılar Türkan İnan VD. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) davası nedeniyle;

Davacılar vekilinin dava dilekçesinde özetle; Davaya konu Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükkolpınar Mahallesinde Kain 11323 Ada 5 parsel ve 11319 Ada 7 parsel sayılı taşınmazlarda ki (İmar öncesi 625 Kadastral Parsel)dayanak kayıt ve belgelere aykırılık teşkil edecek biçimde kayıt maliklerinin pay ve payda oranlarının yanlış olarak tapu kütüğüne geçirilmesi nedeniyle meydana gelen Pay ve Payda eşitsizliğinin tüm intikal ve pay temlikleri nazara alınarak dava tarihi itibariyle kayıt Maliki gözüken tüm hissedarların pay ve paydası ile taşınmazların pay ve paydasının düzeltilmesine ve tapuya tesciline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Davalı Türkan İnan'a tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle kendisine dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK 129. Maddesi gereğince cevap dilekçesi ve tüm delillerini sunmanız gerektiği, aksi halde dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu davalı Türkan İnan'a ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02462821