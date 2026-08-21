T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi
ADA NO : 1256
PARSEL NO : 8
VASFI : 3 No'lu Bağımsız Bölüm
MALİKİN ADI VE SOYADI: Sebahat Kurt
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi 1256 Ada 8 Parsel 3 numaralı bağımsız bölümde davalı hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/340 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.08.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02532973