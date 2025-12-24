T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Çamalan Mah.
ADA NO : 183
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ergün TÜRK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Aş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Çamalan Mah. 183 ada 3 parselde davalı malik olup, taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin12/05/2023 gün 13-996 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/390 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
