Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/390 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Çamalan Mah.

ADA NO : 183

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ergün TÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Aş

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Canik ilçesi Çamalan Mah. 183 ada 3 parselde davalı malik olup, taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin12/05/2023 gün 13-996 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/390 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02367071