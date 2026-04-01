T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/674 Esas

DAVALI : İRFAN ÖZSOY- (T.C. 227****194)

Ahmet ve Hatice oğlu, 06/07/1960 Borobay doğumlu,

Davacı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından dahili davalı İrfan Özsoy aleyhine; muris Durdane Eren'in Samsun 3. Noterliğinin 19/09/2013 tarih 21087 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/297 Esas sayılı dosyasında açılıp okunduğunu, murisin bu vasiyetname ile adına kayıtlı Amasya İli Taşova İlçesi Bahçelievler Mahallesi 125 ada 2 parsel, 256 ada 259 parsel, 206 ada 41 parsel, 295 ada 2 parsel, 253 ada 52 parsel, 256 ada 331 parsel, 144 ada 22 parsel,183 ada 2 parsel, 253 ada 192 parsel, 256 ada 329 parsel, 125 ada 3 parsel, 125 ada 1 parsel, 145 ada17 parsel sayılı taşınmazları müvekkili derneğe bıraktığını, murisin yasal mirasçıları tarafından açılan vasiyetnamenin iptali talepli Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/352 Esas sayılı dosyasında görülen davanın reddine karar verildiğini ve kesinleştiğini ileri sürerek, vasiyetnamenin tenfizi ile dava konusu taşınmazlarda murisin hisselerine ilişkin tapu kaydının iptaline, müvekkili dernek adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Kayıtlı yerleşim yeri adresiniz de bulunmadığından tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde 2 nüsha halinde HMK'nun 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 141 maddelerindeki hususları da içerir biçimde yazılacak cevap dilekçesini mahkememize ibraz etme hakkınız bulunduğu, delillerinizin toplanması için gerekli masrafları yatırmanız gerektiği,

Ön inceleme duruşmasının 16/06/2026 günü saat: 09:15'te yapılmasına karar verilmiş olup, HMK 139 md. gereği belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh veya ihtiyari arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen, ancak henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye ibrazı veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına karar verileceği,

HMK 147/2 maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02434763