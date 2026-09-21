T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Sarıışık Mahallesi 14216 ada 24 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Akgül Aslan, Bilal Mırık, Kemal Mırık, Melahat Mırık, Meliha Şenoğlu, Yeter Mırık ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2026/329 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 14.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02552567