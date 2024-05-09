T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/35 Esas

24/04/2024

GAİPLİK İLANI

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tevfik AKÇAY arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Samsun İli,Canik İlçesi,Hasköy mahallesi eski 9636 ada 1 parsel sayılı,yeni Samsun ili Canik İlçesi Devgeriş mahallesi 11622 ada 4 parsel sayılı ve 5919,23 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu kütüğünde ipotek alacaklısı olan kim olduğu bilinmeyen ve tanınmayan Rukiye'nin alacağının idaresi için Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/05/2006 tarihli, 2006/261 Esas ve 2006/508 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı Kanuna göre Tevfik Akçay'ın kayyım tayin edildiğini, 16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliği gereği kayyımlık süresinin sona erdiğini, söz konusu taşınmazın idare edilmesinden elde edilen gelirin T.C Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi'ne, gaipler kim olduğu bilinmeyen ve tanınmayan Rukiye adına 39927578-5740 nolu hesaba yatırıldığını, gaip kişilerin malvarlıklarının resmen idaresinin 30/05/2006 tarihinde başlamış olup 30/05/2016 tarihi itibariyle on yıllık sürenin dolduğunu, bu nedenlerle gaip kim olduğu bilinmeyen ve tanınmayan Rukiye'nin gaipliğine, gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi çıkmazsa ve aksine hüküm yoksa T.C Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesindeki 39927578-5740 nolu hesaba paranın nemaları ile birlikte hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanunu’nun 32. ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde yukarıda adı geçen kim olduğu bilinmeyen ve tanınmayan Rukiye hakkında bilgi ve görgüsü olanların veya bizzat bu kişinin mahkememizin 2024/35 Esas sayılı dosyasına müracaatı gerektiği, aksi takdirde bu kişinin GAİPLİĞİNE ve T.C Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi'ne, gaip kim olduğu bilinmeyen ve tanınmayan Rukiye adına 39927578-5740 nolu hesaba yatırılan gelirin Hazine'ye irad kaydedilmesine karar verileceği ilanen duyurulur. 02/05/2024

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Basın No: ILN02028323