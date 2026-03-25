T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ESAS NO : 2026/126 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Atakum İlçesi, Meyvalı Mahallesi
ADA NO : 14500
PARSEL NO : 4
MALİKİN ADI VE SOYADI : Necmeddin ÜRER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/126 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.03.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02429676