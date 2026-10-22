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Resmi İlanlar TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
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TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2026/353 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahalle

ADA NO : 14187

PARSEL NO : 47

VASFI : arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Karagöz, Dursun Bakan, Emin Karagöz, Emine Çakır, Emine Kolaca, Hasan Karagöz, Hasan Karakuş, Hava Köksar, Havva Pala, Hikmet Pala, Kübra Karakuş, Mümin Bakan, Mümin Karakuş, Mümine Çolak, Naciye Tepe, Nafia Bulat, Nefise Çiçek, Nurcan Karagöz, Recep Karagöz, Remzi Pala, Sebahat Karakuş, Ülkü Gürler

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 14187 ada, 47parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/353 Esas sırasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02575484