T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi
ADA NO : 14503
PARSEL NO : 8
MALİKİN ADI VE SOYADI: Çetin Mutlu - Ferda Mutlu - Günaydın Kaplan - Hanife Kanık - Havva Sağlam - Melek Keskiner - Metin Mutlu - Mustafa Mutlu - Münevver Gündoğdu - Nadire Kaplan - Sabriye Kaplan - Züleyha Ersezen
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/290 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02509751