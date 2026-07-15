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Resmi İlanlar T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/290 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi

ADA NO : 14503

PARSEL NO : 8

 

MALİKİN ADI VE SOYADI: Çetin Mutlu - Ferda Mutlu - Günaydın Kaplan - Hanife Kanık - Havva Sağlam - Melek Keskiner - Metin Mutlu - Mustafa Mutlu - Münevver Gündoğdu - Nadire Kaplan - Sabriye Kaplan - Züleyha Ersezen

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/290 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02509751