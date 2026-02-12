TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Soğuksu Mah.
ADA NO : 11619
PARSEL NO : 10
VASFI : Taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapı vb.
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Yavuz, Ali Yavuz, Ayşe Çelik, Bulut Yunus Yavuz, Fatma Yavuz, Fatma Gizem Yavuz, Fuat Yavuz, Gülbin Yavuz, Hacer Yavuz, Kenan Yavuz, Kıymet Tekin, Mahmut Mamadou Yavuz, Mariam Yavuz, Mehmet Yavuz, Melahat Ellidokuzoğlu, Nida Elif Yavuz, Nuriye Yavuz, Ömer Yavuz, Shafıga Yavuz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Canik Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Soğuksu Mahalle, 11619 ada, 10 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Canik Belediye Encümeninin 25/09/2025 tarih ve 383 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Canik Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/61 Esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02398982