T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle
ADA NO : 1203
PARSEL NO : 28
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar KAYA, Hüseyin KAYA, Osman KAYA, Neriman HIZLI, Hasan KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1203 ada 28 parselde davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/195 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02061004