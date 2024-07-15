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Resmi İlanlar T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-15 00:00:00 -

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/195 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1203

PARSEL NO : 28

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar KAYA, Hüseyin KAYA, Osman KAYA, Neriman HIZLI, Hasan KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1203 ada 28 parselde davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/195 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02061004