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Resmi İlanlar T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-25 00:00:00 -

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1588 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi

ADA NO                             : 1172

PARSEL NO                       : 8

VASFI                                 : Karir dükkan.

MALİKİN ADI VE SOYADI : Züleyha BAYRAKTAROĞLU, Yusuf BAYRAKTAROĞLU, Yunus BAYRAKTAROĞLU, Vildan KOÇ, Sebiha SOYKAN.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                   : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ         : Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1172 ada 8 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisse Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1588 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02049538