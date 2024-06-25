T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi
ADA NO : 1172
PARSEL NO : 8
VASFI : Karir dükkan.
MALİKİN ADI VE SOYADI : Züleyha BAYRAKTAROĞLU, Yusuf BAYRAKTAROĞLU, Yunus BAYRAKTAROĞLU, Vildan KOÇ, Sebiha SOYKAN.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1172 ada 8 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisse Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1588 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/12/2023
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Basın No: ILN02049538