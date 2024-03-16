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Resmi İlanlar TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-16 00:00:00 -

TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/883 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kerpiçli Mahallesi

ADA NO : 127

PARSEL NO : 13

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF TUZEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kerpiçli Mahallesi 127 ada, 13 parsel sayılı davalıya ait taşınmazın, 449,96 metrekarelik kısmının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yönetim kurulunun 13/10/2021 tarih ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescili için mahkememizin 2023/883 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02002833