T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-12-08 00:01:00 -
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1306 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 1197
PARSEL NO : 10
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 77,00
MALİKİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ BÜBER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/11/2023
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Basın No: ILN01946226