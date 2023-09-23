T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/973 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi



ADA NO : 1173



PARSEL NO : 17



VASFI : Dükkan



MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet YILMAZ, Yusuf YILMAZ, Ayşe BATUR, Semra KASA



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1173 ada 17 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/973 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/08/2023

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Basın No: ILN01896017