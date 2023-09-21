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Resmi İlanlar T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-21 00:00:00 -

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/942 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi

ADA NO : 1194

PARSEL NO : 14

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : İskender GÜL, Mustafa Cüneyt GÜL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle mahallesi, 1194 ada 14 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/942 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01894453