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Resmi İlanlar T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-06 00:00:00 -

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/600 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.
ADA NO : 1203
PARSEL NO : 10
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Musa Asal
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.1203 ada 10 parsel nolu davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/600 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01853885