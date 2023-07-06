T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.
ADA NO : 1203
PARSEL NO : 10
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Musa Asal
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.1203 ada 10 parsel nolu davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/600 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/06/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01853885