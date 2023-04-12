T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/379 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi

ADA NO : 1205

PARSEL NO : 32

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazmiye MUTLU; Fatma YILMAZ (MUTLU), Sebahat MUTLU, Emine CAN (MUTLU), Esengül MUTLU; Hidaye BEKİROĞLU (MUTLU), Dursun MUTLU, Mevlüde TELKESEN (MUTLU), Hakkı MUTLU; Salih MUTLU; Sabire DOST (MUTLU)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1205 ada 32 parselde davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encüme'nin 15/09/2022 tarih ve 13389 sayılı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/379 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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Basın No: ILN01811060